Calciomercato Milan, il nome di Ajer prende sempre più quota: i dettagli

Calciomercato Milan, il gigante Kristoffer Ajer del Celtic nome fortissimo per la difesa del Diavolo: incontro in agenda

Un nome presente da diverso tempo sull’agenda del Diavolo: Kristoffer Ajer, centrale del Celtic classe 1998, ha attirato le attenzioni degli scouting rossoneri già nei mesi passati, quando sembrava certo l’approdo a Milanello di Ralf Rangnick.

Tuttavia, l’interesse per il gigante norvegese non si è mai sopito, tanto da ritornare ad essere una delle priorità per erigere la muraglia della difesa rossonera. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, quest’interesse potrebbe a brevissimo sfociare in una vera e propria trattativa.

Nel corso della settimana, infatti, è previsto un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’agenzia SEG, che cura gli interessi del pilastro del Celtic, assodata la disponibilità da parte dei biancoverdi d’Oltre Manica di concludere l’affare attraverso un prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni circa.

Da valutare quindi se il Milan stia direttamente virando su altri obiettivi vista l’indisponibilità della Fiorentina a trattare il prezzo di Milenkovic o sia effettivamente una strategia per sondare nuovamente il talentuoso centrale dei viola a fine mercato.