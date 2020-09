Dalla Scozia, Maldini pronto all’assalto decisivo per Ajer

Secondo quanto riportato da Herald and Times Sport, il Milan sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo per Kristoffer Ajer

Secondo quanto riportato oggi dal portale scozzese Herald and Times Sport, il Milan sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo per Kristoffer Ajer. Il forte difensore norvegese di proprietà del Celtic Glasgow è destinato a cambiare squadra quest’estate e i rossoneri sono in prima linea. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero regalare un centrale di difesa in tempi brevi a Stefano Pioli, al più entro la fine di settimana prossima quando il Milan avrà già affrontato la seconda partita di Europa League e la prima di campionato.