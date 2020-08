Calciomercato Milan, il Benfica dice no anche al Fulham per Florentino

Dopo la proposta avanzata dal Milan, ora anche il Fulham ha ricevuto un secco “no” dal Benfica per cedere Florentino

Come riportato dalla stampa inglese nelle scorse ore anche il Fulham aveva avanzato un’offerta al Benfica per acquistare l’obiettivo rossonero Florentino Luis: 1 milione di prestito oneroso e 25 di riscatto quello proposto dagli inglesi, troppo poco per i lusitani.

Il Benfica non abbassa le pretese per il proprio centrocampista: “30 milioni per sedersi al tavolo” è quanto filtra da Lisbona, il Milan al momento sembra aver virato decisamente su Bakayoko in quel ruolo.