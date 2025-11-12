Calciomercato Milan, digiuno da gol: a gennaio Dovbyk lontano, ritorna la pista Mauro Icardi. Cosa può succedere

Calciomercato Milan, da curare il digiuno da gol: Dovbyk lontano a gennaio, riparte la suggestione Mauro Icardi. La situazione

Il prolungato digiuno da gol di Santiago Giménez e Christopher Nkunku ha riaperto prepotentemente il dibattito sulla necessità di un intervento immediato nel reparto offensivo del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro per fornire il rinforzo giusto a Massimiliano Allegri già a gennaio.

A fare il punto della situazione è Tuttosport, che fornisce un’importante smentita su un nome seguito in passato: non dovrebbe riaprirsi la pista che porta ad Artem Dovbyk della Roma. Il giocatore ucraino era stato cercato dal Diavolo a fine agosto, con l’ipotesi di uno scambio con Giménez, ma il dossier è al momento chiuso.

Calciomercato Milan, le opzioni calde: Icardi e David

Il quotidiano torinese insiste invece su due nomi di grande suggestione e impatto mediatico:

Jonathan David: L’attaccante canadese, in crisi totale alla Juventus, è un’opzione valutata dal Milan. David potrebbe lasciare Torino appena sei mesi dopo il suo arrivo, e il Milan cercherebbe di approfittare di questa situazione, nonostante il muro politico bianconero.

Mauro Icardi: Su Icardi arriva un'indiscrezione molto interessante. L'ex capitano dell'Inter, attualmente al Galatasaray, era già stato accostato al Milan in passato e sarebbe «ben felice di tornare in Italia e a Milano». L'attaccante argentino, specialista dell'area di rigore, potrebbe essere la soluzione ideale per colmare la «deficienza di fisicità» lamentata in attacco.

Il Milan continua dunque la sua ricerca di un vero numero nove che possa garantire gol e peso in area, con il mercato di gennaio che si preannuncia estremamente caldo.