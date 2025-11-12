Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Icardi! In casa rossonero proseguono le riflessioni: colpo a gennaio?

Calciomercato Milan, per gennaio resta viva la suggestione Mauro Icardi: riflessioni in casa rossonera, le ultime sull’argentino

Il Milan continua a monitorare il mercato degli attaccanti in vista di gennaio e della prossima estate, e un nome che ciclicamente riemerge a Milanello, seppur con forte sorpresa, è quello di Mauro Icardi. Come riportato da F. Masini su TuttoSport, in casa rossonera «c’è anche un pensiero per Icardi».

Nonostante le dichiarazioni di Carlo Pellegatti che invitavano a “dimenticare” i nomi caldi come Icardi o Lewandowski, l’ex capitano dell’Inter sembra far parte dei rumours che agitano il mercato milanista.

Calciomercato Milan, il profilo tattico e l’opportunità di mercato

Icardi, attualmente al Galatasaray, rappresenta un profilo di centravanti puro e un vero e proprio specialista dell’area di rigore. Queste caratteristiche sono esattamente quelle che il Milan, e in particolare Massimiliano Allegri, cercano per colmare la deficienza di fisicità e di «riempimento d’area» palesata in diverse occasioni, come nel recente pareggio contro il Parma.

Dal punto di vista del mercato, l’operazione Icardi potrebbe nascondere delle opportunità. Sebbene il suo ingaggio sia elevato, il Milan potrebbe sperare in una formula vantaggiosa – magari un prestito con diritto di riscatto – qualora il club turco dovesse considerare la sua cessione per questioni di bilancio o strategiche.

L’indiscrezione, pur essendo al momento una semplice suggestione, evidenzia la frenetica ricerca di un numero nove che possa garantire gol immediati e la volontà del Milan di sondare ogni possibile pista per rafforzare l’attacco.