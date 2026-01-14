Calciomercato
Calciomercato Milan, prende corpo l’idea Goretzka: il tedesco erede di Modric? Lo scenario per giugno
Il calciomercato del Milan guarda già all’estate 2026 con un obiettivo ambizioso che accende i sogni dei tifosi: Leon Goretzka. Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bayern Monaco è diventato molto più di una semplice idea per la dirigenza rossonera. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il tedesco rappresenta l’occasione perfetta a parametro zero per dare continuità a quel mix di esperienza e carisma che ha riportato il Diavolo ai vertici.
Calciomercato Milan, la strategia: Goretzka a zero
I contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati per sondare la disponibilità al trasferimento:
- Nessun rinnovo: Goretzka non sembra intenzionato a prolungare con il Bayern. A febbraio compirà 31 anni e cerca un’ultima grande sfida europea.
- Il nodo economico: L’ostacolo principale resta l’ingaggio da circa 7 milioni di euro percepito in Baviera. Il Milan spera di convincerlo con un contratto a lungo termine e un progetto tecnico centrale sotto la guida di Massimiliano Allegri.
- I leader a centrocampo: Con Rabiot e Fofana già pilastri della mediana, l’innesto di Goretzka completerebbe un reparto di livello mondiale.
Il fattore Modric: scelta dopo il Mondiale
Il possibile arrivo di Goretzka è strettamente legato al futuro di Luka Modric. La leggenda croata, arrivata a parametro zero nell’estate 2025, ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con un’opzione per un ulteriore anno.
- Decisione post-Mondiale: Luka ha già comunicato alla società che scioglierà le riserve solo dopo aver guidato la sua Croazia nel Mondiale 2026 in Nord America.
- Rinnovo o anno sabbatico: Se Modric dovesse decidere di non esercitare l’opzione (si sussurra anche di un possibile anno sabbatico prima di tornare al Real Madrid come dirigente), il Milan punterebbe tutto su Goretzka come nuovo “maestro” della metà campo.
