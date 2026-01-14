Calciomercato Milan, prende corpo l’idea Goretzka: il tedesco erede di Modric? Lo scenario per giugno

Calciomercato Milan, comincia a prendere corpo l’opzione Goretzka a parametro zero per l’estate: il tedesco erede di Modric?

Il calciomercato del Milan guarda già all’estate 2026 con un obiettivo ambizioso che accende i sogni dei tifosi: Leon Goretzka. Come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bayern Monaco è diventato molto più di una semplice idea per la dirigenza rossonera. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il tedesco rappresenta l’occasione perfetta a parametro zero per dare continuità a quel mix di esperienza e carisma che ha riportato il Diavolo ai vertici.

Calciomercato Milan, la strategia: Goretzka a zero

I contatti con l’entourage del giocatore sono già stati avviati per sondare la disponibilità al trasferimento:

Nessun rinnovo: Goretzka non sembra intenzionato a prolungare con il Bayern. A febbraio compirà 31 anni e cerca un’ultima grande sfida europea.

L'ostacolo principale resta l'ingaggio da circa 7 milioni di euro percepito in Baviera. Il Milan spera di convincerlo con un contratto a lungo termine e un progetto tecnico centrale sotto la guida di Massimiliano Allegri .

I leader a centrocampo: Con Rabiot e Fofana già pilastri della mediana, l'innesto di Goretzka completerebbe un reparto di livello mondiale.

Il fattore Modric: scelta dopo il Mondiale

Il possibile arrivo di Goretzka è strettamente legato al futuro di Luka Modric. La leggenda croata, arrivata a parametro zero nell’estate 2025, ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con un’opzione per un ulteriore anno.