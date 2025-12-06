Calciomercato Milan, Gimenez e Nkunku non convincono: vari nomi in lista per l’attacco

Calciomercato Milan – Nella lista dei desideri rossoneri per l’attacco sarebbero presenti una serie di nomi

Il Milan è in piena fase di scouting per trovare il rinforzo ideale da inserire nel reparto offensivo. Con l’obiettivo di garantire all’allenatore Massimiliano Allegri un’alternativa di peso o un potenziale titolare, la dirigenza rossonera sta monitorando un ventaglio di profili molto diversificato.

Dalla Premier League: I Colossi Mateta e Füllkrug

La prima linea di ricerca del Diavolo punta decisa verso l’Inghilterra, dove diversi attaccanti rappresentano occasioni interessanti. Due nomi in particolare sono finiti sul taccuino degli osservatori del club meneghino:

Jean-Philippe Mateta: L’imponente centravanti francese del Crystal Palace, noto per la sua grande fisicità e la capacità di giocare spalle alla porta. Mateta offre un profilo differente, utile per variare gli schemi offensivi e dominare il gioco aereo. Niclas Füllkrug: Il bomber tedesco del West Ham, attaccante esperto e affidabile, riconosciuto per il suo cinismo in area di rigore e la sua intelligenza tattica. Füllkrug potrebbe garantire gol immediati e la leadership necessaria per guidare l’attacco.

Questi due profili, entrambi provenienti dal campionato inglese, potrebbero però richiedere un investimento economico significativo, spingendo i rossoneri a valutare formule creative come prestiti con diritto di riscatto.

L’Opzione Italiana e le Occasioni Esclusive

Il piano del Milan non si limita ai nomi noti della Premier. La dirigenza guarda anche al campionato cadetto, dove il giovane attaccante Mateo Pellegrino del Parma ha attirato l’attenzione. Pellegrino, un talento argentino con grande potenziale e margini di crescita, rappresenta un investimento a lungo termine, meno costoso ma potenzialmente molto redditizio.

A completare la rosa dei candidati vi sono alcuni “potenziali esclusi” dai grandi club inglesi. I rossoneri sono in attesa di capire quali attaccanti potrebbero essere messi sul mercato dai top club della Premier League – squadre come Chelsea, Manchester City o Arsenal – che spesso hanno esuberi di altissima qualità a causa delle loro rose profonde. Questi giocatori, spesso talenti già affermati ma in cerca di maggiore minutaggio, potrebbero rappresentare l’affare più astuto del mercato invernale o estivo.

Secondo il Corriere dello Sport, l’incontro tra l’offerta e la domanda sarà decisivo. Il Milan deve muoversi con cautela ma determinazione per assicurarsi il bomber che completerà l’organico di Allegri.