Calciomercato Milan, si intensificano i contatti per Gila! Accordo blindato tra lo spagnolo e Tare. E Lotito…

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno accelerando per portare a Milanello Mario Gila a partire da giugno: le ultime

Mentre il rinnovo di Tomori porta serenità al reparto arretrato, il Milan ha già individuato il profilo ideale per rinforzare ulteriormente la difesa di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il nome caldo è quello di Mario Gila.

Calciomercato Milan, la trattativa per Gila: asse Milano-Roma

I contatti per portare il centrale spagnolo a San Siro sono già entrati nel vivo, con una dinamica che vede coinvolti i vertici dei due club:

Le Cifre di Lotito: Il presidente della Lazio ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro . Una cifra giustificata anche dalla clausola sulla rivendita: il 50% dell’incasso (ovvero 10 milioni) spetterebbe infatti al Real Madrid .

Il presidente della Lazio ha fissato il prezzo a . Una cifra giustificata anche dalla clausola sulla rivendita: il (ovvero 10 milioni) spetterebbe infatti al . Il Fattore Tare: Il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare , conosce perfettamente il calciatore avendolo seguito da vicino durante la sua esperienza nella Capitale. È lui il principale sponsor dell’operazione, ritenendo Gila perfetto per la difesa a tre di Allegri.

Il Direttore Sportivo del Milan, , conosce perfettamente il calciatore avendolo seguito da vicino durante la sua esperienza nella Capitale. È lui il principale sponsor dell’operazione, ritenendo Gila perfetto per la difesa a tre di Allegri. Priorità Milan: Il giocatore ha già manifestato il suo gradimento. Nonostante l’interesse di altri club, Gila ha dato la priorità ai rossoneri, affascinato dalla prospettiva di giocare la Champions League da protagonista a San Siro.

La strategia di Furlani

L’Amministratore Delegato Giorgio Furlani ha già avviato i dialoghi sia con Lotito che con gli agenti del difensore. Dopo aver risparmiato il budget nel mercato invernale (rinunciando a operazioni come Disasi), il Milan è pronto a investire su un profilo giovane, veloce e con un’ottima tecnica di base, capace di integrarsi perfettamente con Tomori e il neo-rinnovato Bartesaghi.