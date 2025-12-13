Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare sfoglia la margherita in attacco: spunta il nome a sorpresa dalla Premier League?
Calciomercato Milan, Igli Tare è a caccia di una punta in vista della finestra di gennaio: spunta la suggestione legata a Gabriel Jesus
Con il Milan in piena corsa Scudetto, il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, fa il punto sui movimenti di mercato di gennaio che vedono la dirigenza rossonera, con Igli Tare e Massimiliano Allegri, alla ricerca di un centravanti.
Calciomercato Milan, Zirkzee si allontana
Il nome caldo resta Joshua Zirkzee, l’olandese ceduto in estate dal Bologna al Manchester United, un giocatore seguito a lungo dal Milan.
- Valutazione: I Red Devils valutano Zirkzee 35 milioni di euro e sono disposti a cedere solo a titolo definitivo (il prestito con obbligo potrebbe comunque far breccia).
- Problema Temporale: La risposta dello United è chiara: fino a fine gennaio non se ne fa nulla. Come sottolinea Zazzaroni, aspettare la fine del mercato invernale è rischioso, arrivando alla 22ª giornata di campionato.
Tra i diversi profili proposti ad Allegri, torna in auge Niclas Füllkrug, 32enne attaccante in uscita dal West Ham.
- Profilo Ideale: Il tedesco, già cercato in passato, è un profilo tecnico «molto simile al tipo di attaccante, quel simil Giroud, che Tare aveva descritto» in estate. La sua avventura con gli Hammers è agli sgoccioli.
La vera novità riguarda però Gabriel Jesus:
- Ritorno In Campo: Il brasiliano è rientrato dal lunghissimo infortunio al crociato (quasi 11 mesi fuori) e, per guadagnarsi la convocazione al Mondiale con il Brasile, vuole giocare con continuità.
- Situazione Arsenal: Nonostante la stima di Arteta, l’Arsenal ha un reparto centravanti ingolfatissimo dopo l’investimento estivo su Gyokeres.
- Costo Contenuto: Il suo ingaggio (circa 14 milioni lordi di sterline annui, ma da gennaio a giugno solo poco più di 3 milioni di euro) lo rende un’opportunità da non trascurare in prestito.
La possibilità di un grande investimento per Allegri è legata alle uscite: la situazione cambierebbe radicalmente solo se si concretizzassero le cessioni di Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek, permettendo a Tare di piazzare un colpo su un “nove di livello”. Bisognerà capire se la proprietà darà il placet per ulteriori investimenti.