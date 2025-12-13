Calciomercato Milan, incredibile occasione per l’attacco! Spunta Gabriel Jesus, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, tra le opzioni per l’attacco in vista di gennaio spunta anche Gabriel Jesus dell’Arsenal. Può arrivare in prestito

Il Milan è alla ricerca di un centravanti esperto e subito pronto per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, e un nome di altissimo profilo si aggiunge alla lista delle possibili occasioni di mercato. Come rivelato dal direttore Ivan Zazzaroni in un approfondimento su Il Corriere dello Sport, il club rossonero monitora la situazione di Gabriel Jesus.

Calciomercato Milan, occasione Gabriel Jesus?

L’attaccante brasiliano è appena rientrato da un lunghissimo infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori dai campi per quasi un anno. Ora, il suo obiettivo è chiaro: vuole giocare con continuità per riconquistare un posto nella Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Situazione Arsenal: Nonostante il Gunners coach Mikel Arteta nutra grande stima per lui, l’Arsenal si ritrova con il reparto attaccanti ingolfatissimo dopo l’importante investimento estivo su Gyökeres dello Sporting Lisbona.

Questa situazione di abbondanza potrebbe aprire uno spiraglio per un trasferimento, con Gabriel Jesus che cerca spazio altrove per rilanciarsi.

Ciò che rende l’operazione particolarmente interessante per il Milan è la formula economica:

Il brasiliano guadagna circa 14 milioni lordi di sterline all'anno (circa 16 milioni di euro). Se il Milan riuscisse a prenderlo in prestito da gennaio a giugno, l'esborso per l'ingaggio sarebbe contenuto a poco più di 3 milioni di euro per la seconda parte di stagione.

Il suo contratto con l'Arsenal è in scadenza nel giugno 2027.

Zazzaroni evidenzia l’opportunità: il Milan potrebbe ottenere un attaccante di livello mondiale, motivato e desideroso di giocare, a un costo contenuto per sei mesi, risolvendo il problema del “nove” senza stravolgere il budget a gennaio.