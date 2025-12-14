Calciomercato Milan, clamoroso intreccio Thiago Silva Gabbia: l’infortunio del centrale avvicina il ritorno del brasiliano?

Calciomercato Milan, l’infortunio odierno di Gabbia riaccende la suggestione Thiago Silva: il brasiliano più vicino al ritorno?

L’infortunio subito da Matteo Gabbia nel pareggio contro il Sassuolo ha fatto scattare l’allarme rosso nella difesa del Milan. In attesa di conoscere l’entità esatta dello stop del giovane difensore, il cui rendimento è stato recentemente lodato come “più importante di quanto la gente possa pensare” (Alessandro Jacobone), la dirigenza rossonera si trova costretta a valutare un intervento immediato sul mercato.

La rosa, già definita come “corta” e carente di alternative all’altezza (secondo Calciomercato.com), non può permettersi un’ulteriore assenza pesante in un reparto già fragile, come dimostrato dai troppi gol incassati nelle recenti partite (Allegri stesso ha ammesso: “Dobbiamo prendere sicuramente meno gol”).

Calciomercato Milan, il ritorno di Thiago Silva

In questo scenario di emergenza, ritorna con forza la suggestione legata a un nome che unisce il romanticismo del passato alla necessità del presente: Thiago Silva. Il Mostro, 41 anni a settembre, è in scadenza di contratto con la Fluminense a giugnoe, sebbene l’accordo non sia imminente, l’idea di un suo ritorno a Milanello per un contratto di sei mesi – fino a giugno – sta prendendo piede tra i tifosi e gli analisti.

Thiago Silva, pur con l’età avanzata, garantirebbe:

Esperienza immediata: Un leader assoluto capace di guidare i giovani compagni in un momento cruciale della stagione. Affidabilità: Nonostante gli anni, la sua tenuta fisica e la sua intelligenza tattica restano di altissimo livello. Costo contenuto: Un contratto a breve termine permetterebbe di assorbire l’ingaggio senza impattare pesantemente sulle finanze future.

Il suo arrivo andrebbe a colmare la lacuna lasciata da Gabbia, fornendo ad Allegri l’esperienza e la leadership che mancano nel cuore della difesa, un tassello fondamentale in una squadra che vuole lottare per lo Scudetto.

Mentre Igli Tare è concentrato sull’attacco (cercando di bloccare Füllkrug e vagliando nomi come Gabriel Jesus), la crisi difensiva post-Gabbia potrebbe imporre un cambio di rotta. Il Milan ha bisogno di certezze subito, e chi meglio di un vecchio capitano per rimettere ordine nel reparto arretrato? La decisione, tuttavia, non può attendere molto: gli esami di Gabbia chiariranno l’urgenza dell’intervento.