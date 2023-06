Calciomercato Milan, Retegui nel mirino della Fiorentina: i Viola sono in pole per l’attaccante accostato anche ai rossoneri

Mateo Retegui si allontana dal calciomercato Milan. Come riporta calciomercato.com infatti, la Fiorentina sarebbe in forte pressing per l’attaccante del Tigre.

Burdisso è in forte pressing con i rossoneri e l’Inter che si sono ormai defilate.