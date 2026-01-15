Calciomercato Milan, assalto a Kostic per il futuro! Kirovski, Ibrahimovic e Moncada a lavoro per chiudere il colpo nelle prossime ore: queste le tempistiche

Calciomercato Milan, assalto a Kostic per il futuro! C’è l’accordo si lavora per chiudere il colpo con il Partizan: queste le tempistiche

Il Milan accelera sul mercato dei giovani per rinforzare il progetto Milan Futuro. Jovan Kirovski e Geoffrey Moncada stanno lavorando a quello che potrebbe diventare un colpo di prospettiva: Andrej Kostic, attaccante classe 2006 del Partizan Belgrado e della Nazionale Under 21 del Montenegro, con cui ha già segnato anche contro l’Italia di categoria.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com negli ultimi giorni i contatti con il club serbo si sono intensificati, con l’obiettivo di chiudere l’operazione a condizioni sostenibili. L’idea del Milan è chiara: Kostic rappresenterebbe un rinforzo immediato per il Milan Futuro, con la possibilità di allenarsi fin da subito con la Prima Squadra ed essere valutato da Massimiliano Allegri. Un investimento pensato per diventare una risorsa stabile del gruppo nel medio periodo.

Il profilo è di alto livello: 8 gol nella Serbian Super Liga, rendimento che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La prima offerta rossonera, presentata circa quindici giorni fa, è stata di 4 milioni di euro più 1 di bonus. Il Partizan chiede di più, anche perché il 20% del ricavato spetterebbe al Buducnost Podgorica, ex società del giocatore.

Kostic è assistito da Darko Ristic, lo stesso agente di Dusan Vlahovic, che resta un grande obiettivo del Milan per la prossima stagione a parametro zero. Le tempistiche sono serrate: il club è pronto a migliorare l’offerta e punta a chiudere nelle prossime 24/48 ore, per portare il giocatore in Italia a inizio settimana. Trattativa complessa, ma fiducia in crescita grazie all’intesa di massima con l’entourage.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.