Calciomercato Milan, futuro a sorpresa per Santiago Gimenez? Spunta l’indiscrezione che cambia il futuro del messicano

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez può lasciare i rossoneri a gennaio: la Pimenta sta cercando opportunità in Premier

Il futuro di Santiago Giménez al Milan è sempre più in bilico. Dopo un inizio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative, l’attaccante messicano potrebbe lasciare i rossoneri già nella finestra di mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Francesco Letizia di Sportitalia, il Milan sta valutando seriamente la possibilità di una cessione, con la Premier League come destinazione più probabile.

Calciomercato Milan, le motivazioni della cessione

La decisione di mettere Giménez sul mercato non è solo tecnica, ma risponde a precise esigenze del club di Via Aldo Rossi:

Riequilibrio della Rosa: Il rendimento di Giménez non ha convinto, e il Milan cerca una “certezza” in attacco (come ipotizzato per Lewandowski), necessitando di liberare uno slot e fondi per un innesto più affidabile. Risanamento del Bilancio: Una cessione, soprattutto se in Premier League, genererebbe una plusvalenza o rientrerebbe nell’ottica di alleggerire il monte ingaggi, permettendo al DS Igli Tare di operare con maggiore margine.

Il ruolo chiave di Rafaela Pimenta

L’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, è in contatto costante con la dirigenza del Milan e sta valutando attivamente le opzioni in Premier League. La Pimenta, nota per la sua abilità nel concludere affari internazionali, potrebbe essere la chiave per finalizzare un trasferimento oneroso che soddisfi tutte le parti.

La cessione di Giménez a gennaio permetterebbe al Milan di chiudere un capitolo deludente e di concentrarsi sull’arrivo di un nuovo bomber che possa supportare la squadra nella corsa alla qualificazione in Champions League.