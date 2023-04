Milan, De Ketelaere e Origi in bilico: le opzioni per il loro futuro

Prestazioni anonime per Charles De Ketelaere e Divock Origi ed il Milan ora ragiona sul loro futuro. Le ultime

Charles De Ketelaere e Divock Origi steccano ancora una volta nel Milan. I due belgi, lanciati titolari da Pioli contro il Bologna, sono stati di fatto impalpabili per tutta la durata del loro match. A differenza di altri neo acquisti (Adli e Vranckx su tutti) le loro occasioni le hanno avute ma non le hanno quasi mai sfruttate.

Ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, in società ci saranno da fare delle valutazioni. L’ex Brugge è un investimento da 32 milioni + bonus, difficilmente rinnegabile dopo una sola stagione. Certo è che per il classe 2001 le scuse stanno ormai finendo e dalla prossima stagione sarà chiamato a fare uno switch mentale.

Per l’attaccante il discorso è diverso. Arrivato dal Liverpool a parametro zero, lui e la dirigenza hanno sempre manifestato la volontà di continuare insieme. Ma uno stipendio 3,5/4 milioni di euro a stagione non supportato dal rendimento fa porre delle domande. Dalla Premier League potrebbero arrivare offerte che i rossoneri sono pronti ad ascoltare.