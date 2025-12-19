Calciomercato Milan Futuro, doppio colpo in canna: Kirovski accelera, lo scenario in vista di gennaio

Calciomercato
Calciomercato Milan Futuro, Kirovski ha in programma un doppio colpo in vista della sessione di gennaio: Arizala e Kostic
Mentre Massimiliano Allegri attende rinforzi d’esperienza per la difesa e l’attacco, la dirigenza rossonera non perde di vista la “linea verde”. Secondo la Gazzetta dello Sport, il mercato di gennaio si muoverà su un binario parallelo dedicato ai talenti emergenti, pronti per essere valorizzati e, in futuro, generare importanti plusvalenze.
Calciomercato Milan Futuro, Juan Arizala: una freccia per la fascia sinistra
Il nome nuovo per la corsia mancina è quello di Juan Arizala, promettente terzino colombiano dell’Independiente Medellín.
- L’operazione: Il giovane difensore è ormai sulla strada per Milano. Se non ci saranno intoppi burocratici dell’ultimo minuto, l’affare potrebbe chiudersi in tempi record.
- Il piano: Più che un rinforzo immediato per la prima squadra, Arizala rappresenta un investimento strategico. Inizialmente non farà parte delle rotazioni di Allegri, ma verrà inserito nel sistema rossonero per crescere con calma, magari partendo dal Milan Futuro.
Andrej Kostić: il gioiello del Partizan
In attacco, l’obiettivo numero uno per il settore giovanile è Andrej Kostić, talento montenegrino classe 2007.
- Numeri da predestinato: Nonostante il minutaggio ridotto, Kostić ha già messo a segno 8 gol nel campionato serbo con la maglia del Partizan Belgrado. Un dato che ha acceso i riflettori degli osservatori di Igli Tare.
- Trattativa aperta: Il dialogo con il club serbo è nel vivo. Il Milan punta a bruciare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama balcanico, confermando la tradizione che vede i rossoneri storicamente attivi e vincenti in quell’area.