Calciomercato Milan, deciso il futuro di Rebic: i dettagli

Calciomercato Milan, in estate ci sarà con ogni probabilità l’addio di Ante Rebic: Maldini vuole 15 milioni di euro per il croato

Tra i nomi in uscita nel calciomercato Milan c’è anche quello di Ante Rebic. Come riportato da calciomercato.com, il croato in estate con ogni probabilità lascerà Milanello dopo due stagioni decisamente sottotono.

Maldini per il cartellino del classe ’93 in scadenza nel 2025 chiede 15 milioni di euro.