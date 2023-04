Adli Milan: le varie vie per il futuro del francese in vista della prossima stagione. Ecco le squadre interessate al centrocampista rossonero

Il futuro di Yacine Adli potrebbe essere lontano dal Milan, almeno per la prossima stagione. Infatti, la dirigenza rossonera vorrebbe mandare il centrocampista francese in prestito in un altro club di Serie A.

Sul calciatore rossonero, al momento, c’è l’interesse di due club: Salernitana ed Empoli.