Calciomercato Milan, Fullkrug ha un obiettivo chiaro: messaggio alla dirigenza, cosa può succedere a giugno

Calciomercato Milan, Fullkrug ha tutta l’intenzione di farsi riscattare a giugno: riflessioni in corso da parte dei rossoneri

Ieri è stata una giornata speciale a Milanello: Niclas Füllkrug ha spento 33 candeline, festeggiando il suo primo compleanno con i colori del Diavolo. Arrivato a gennaio dal West Ham, l’attaccante tedesco ha un solo desiderio per il futuro: fare in modo che questa non sia una celebrazione isolata, ma la prima di una lunga serie a tinte rossonere.

Calciomercato Milan, la situazione Fullkrug: il patto tra le parti

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il futuro del centravanti è tutto nelle sue mani (e nei suoi piedi). La missione è chiara: trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo.

Il Prezzo del Riscatto: L’accordo con il West Ham prevede un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro . Una cifra che, per un giocatore del suo spessore e della sua esperienza, rappresenta una vera occasione di mercato.

Il Milan ha già promosso l'uomo. Il club ha apprezzato enormemente l'impegno, l'entusiasmo e la rapidità con cui si è integrato nel gruppo di Allegri. Le sue prime prestazioni hanno confermato che può essere il riferimento fisico necessario per far rifiatare o affiancare Gimenez quando rientrerà.

La Visione di Allegri

Per Massimiliano Allegri, Füllkrug non è solo un’alternativa, ma un pezzo tattico pregiato. La sua capacità di ripulire palloni e dominare l’area di rigore permette alla squadra di alzare il baricentro, una caratteristica che potrebbe risultare decisiva nella trasferta di venerdì contro il Pisa.