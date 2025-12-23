Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare riflette: enigma extracomunitari, il DS potrebbe cambiare strategia. Cosa succede
Calciomercato Milan, Igli Tare deve sciogliere le riserve per quanto riguarda il discorso legato agli extracomunitari: cosa succede
Il mercato di gennaio del Milan si gioca su un sottile equilibrio burocratico. Con gli acquisti ormai definiti dei giovani Juan David Arizala (terzino colombiano del 2005) e Andrej Kostic (attaccante serbo del 2007), il club rossonero andrebbe a occupare entrambi gli slot per extracomunitari disponibili per questa sessione.
Calciomercato Milan, la strategia di Igli Tare
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, in via Aldo Rossi è in corso una riflessione profonda:
- Talenti vs Emergenza: Arizala e Kostic sono investimenti per il futuro (il colombiano costerà circa 3 milioni), ma tesserarli subito chiuderebbe le porte a qualsiasi altro innesto extracomunitario fino a giugno.
- Il jolly difensivo: La priorità di Allegri resta un difensore centrale esperto. Se l’occasione di fine mercato dovesse richiedere uno slot da extracomunitario, il Milan si troverebbe con le mani legate.
L’ipotesi prestito
Per non sprecare il posto, il Milan valuta di parcheggiare uno dei due giovani all’estero fino a fine stagione (si parla del Tolosa per Arizala), permettendo così di mantenere un “posto libero” per un rinforzo maturo che possa aiutare subito Allegri nella corsa Champions.