Calciomercato Milan – Eriksen in uscita, inserimento dei rossoneri?

Eriksen e l’Inter sono ormai in rotta. Dopo la terza partita di fila senza nemmeno giocare, il calciatore è sul mercato

Christian Eriksen è ormai un giocatore ai margini del progetto Inter. A conferma di ciò, sono arrivate anche le parole dell’AD dell’Inter, Beppe Marotta, il quale ha detto che il club non può trattenere un giocatore, se quest’ultimo vuole andare via. Ed ecco che, dopo la terza partita di fila in campionato con 0 minuti giocati, per lui le porte del mercato sono spalancate.

Come scrive il Corriere dello Sport, sia Manchester United che Arsenal vogliono Eriksen già a gennaio. Inoltre, c’è una piccola percentuale che il danese possa arrivare al Milan, qualora i rossoneri decidessero di dare via Hakan Calhanoglu senza rinnovargli il contratto. Si attendono sviluppi a breve.