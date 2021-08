Calciomercato Milan, è fatta per Bakayoko dal Chelsea: le ultime

Il Milan ha chiuso con il Chelsea per Tiemouè Bakayoko. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare è ormai concluso

Tiemouè Bakayoko sarà presto un nuovo giocatore del Milan. L’affare tra i rossoneri ed il Chelsea è ormai concluso sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà a Milano tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche e firmare la sua avventura bis in rossonero.