Calciomercato Milan: Duarte e Musacchio in uscita

Calciomercato Milan: Duarte e Musacchio sarebbero in uscita, i rossoneri hanno necessità di prelevare un nuovo difensore centrale

Il Milan, oltre a pensare al reparto di centrocampo, dovrà per forza di cose guardarsi attorno anche sul fronte difesa. Infatti, come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, Musacchio e Duarte sarebbero in uscita.

Il club di Via Aldo Rossi dovrà per forza di cose trovare una soluzione per regalare a Stefano Pioli un nuovo centrale difensivo, da affiancare a Kjaer, Romagnoli e Gabbia. Continuano a circolare i nomi di Milenkovic, valutato però troppo dai viola, circa 40 milioni di euro, Pezzella e Ajer del Celtic.