Milan, Musacchio non ha mercato: il difensore deve tornare dall’inforunio

Mateo Musacchio sarebbe dovuto essere il difensore “sacrificabile” per la dirigenza del Milan. Il centrale argentino però non ha mercato

Mateo Musacchio non ha mercato. Il centrale argentino sarebbe dovuto essere l’elemento del pacchetto arretrato a lasciare il Milan in estate ma l’infortunio che l’ha costretto a concludere anticipatamente la passata stagione (e che lo rivedrà disponibile per fine settembre) non ha smosso l’interesse di altre squadre.

Su Musacchio nei mesi scorsi si era parlato di un possibile inserimento del Villarreal, sua ex squadra, e altre formazioni della Liga ma al momento tutto continua a tacere.