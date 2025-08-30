Calciomercato Milan, svolta Dovbyk! Tare cambia strategia, tentativo concreto con la Roma: questa la formula dell’operazione

Calciomercato Milan, arriva lo svolta per Dovbyk: i rossoneri proveranno a prendere l’ucraino a prescindere dal futuro di Santiago Gimenez

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Artem Dovbyk, centravanti della Roma, come confermato da Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del club rossonero, nel pre-partita di Lecce-Milan. La trattativa per l’attaccante ucraino si preannuncia complessa, ma il Milan sta studiando la strategia giusta per portarlo a Milanello, senza coinvolgere il giovane talento Santiago Gimenez. A riportare gli ultimi aggiornamenti è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sottolinea la volontà del club di Via Aldo Rossi di non privarsi di Gimenez, considerato un elemento cruciale per il futuro della squadra, anche se non rientrerebbe pienamente nei piani del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Dovbyk, l’obiettivo numero uno del Milan

L’interesse del Milan per Dovbyk è più di una semplice suggestione. L’attaccante ucraino, classe 1997, ha dimostrato negli anni grande fiuto del gol e una notevole presenza in area di rigore. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con l’idea di gioco che Allegri vuole implementare: un calcio più pragmatico, basato sulla concretezza e sull’efficacia offensiva. Dovbyk rappresenterebbe il profilo ideale per dare al Milan quel centravanti di peso che è mancato nelle ultime stagioni.

Il Milan, sotto la guida di Tare, è al lavoro per trovare la formula giusta che possa convincere la Roma. L’ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione del giocatore e dalla volontà del club capitolino di non indebolire la propria rosa, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile. Inizialmente, si era ipotizzata la possibilità di uno scambio che coinvolgesse Santiago Gimenez, ma il Milan ha subito stoppato questa ipotesi. Il giovane attaccante messicano, infatti, ha espresso chiaramente la sua volontà di restare in rossonero e il club non intende forzarne la cessione.

La strategia del Milan e l’apertura di Dovbyk

A questo punto, la trattativa si sta focalizzando su un acquisto a titolo definitivo. Il Milan sta valutando diverse opzioni per finanziare l’operazione, che si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni di euro. Una parte di questa cifra potrebbe essere coperta dalla cessione di altri giocatori non considerati centrali nel progetto tecnico di Allegri. L’ottimismo, nonostante le difficoltà, è alimentato dalla disponibilità dello stesso Dovbyk a trasferirsi a Milano. L’attaccante ucraino, infatti, vede nel Milan una grande opportunità per la sua carriera.

Tare, in tandem con il resto della dirigenza, sta lavorando per limare i dettagli e presentare un’offerta che possa essere accettata dalla Roma. La sensazione è che il Milan farà un ultimo tentativo decisivo nei prossimi giorni per chiudere l’operazione prima della fine del mercato. Se l’affare dovesse andare in porto, sarebbe un colpo importante che rafforzerebbe notevolmente il reparto offensivo rossonero. La notizia, riportata da Di Marzio, ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che sognano di vedere Dovbyk indossare la maglia del Diavolo. La fumata bianca, pur non essendo scontata, è comunque un’opzione concreta.