Calciomercato Milan, non tramonta la pista Dovbyk: possibile tentativo a gennaio se… Ultimissime notizie sui rossoneri

Si completa il quadro delle opzioni per l’attacco del Milan. Dopo aver individuato in Mateo Pellegrino del Parma, Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte tre potenziali rinforzi dall’Italia e dall’estero, il direttore sportivo Igli Tare ha definito l’identità del quarto profilo, proveniente anch’esso dalla Serie A.

Si tratta di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che milita nell’ultima compagine promossa in massima categoria. Nonostante sia un nome di maggiore esperienza rispetto ai giovanissimi Pellegrino, Panichelli e Burkardt, il suo rendimento sta attirando l’attenzione di diversi club. Dovbyk rappresenterebbe una scelta più immediata e forse meno rischiosa, forte di un impatto significativo nel campionato italiano.

Tuttavia, tra i quattro nomi sulla scrivania di Tare, la sensazione sempre più forte è che Mateo Pellegrino possa rappresentare l’occasione più concreta e vantaggiosa. Il classe 2001 del Parma unisce un costo del cartellino ancora contenuto — sebbene in ascesa — a margini di miglioramento notevoli. Il suo profilo si allinea perfettamente con la strategia del Milan di Massimiliano Allegri, improntata sull’acquisizione di talenti con ampie prospettive future.

L’investimento su un giovane come Pellegrino a gennaio permetterebbe al Milan di anticipare la concorrenza, acquisendo un calciatore che ha già familiarità con il calcio italiano e che potrebbe crescere senza l’eccessiva pressione che ricade su un top player affermato. La sfida di Parma-Milan, che vedrà Allegri e Tare osservare da vicino il ragazzo, sarà un banco di prova decisivo.

Mentre Dovbyk è un’opzione di sicuro valore, e gli stranieri Panichelli e Burkardt offrono fascino internazionale, Pellegrino si sta delineando come il preferito per costi e potenziale. Il Milan è pronto a investire sul futuro del suo reparto avanzato, e l’attaccante argentino sembra essere in pole position per sbarcare a Milanello.