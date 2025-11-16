Calciomercato Milan, è stato accostato in estate: può partire per 25 milioni. Difficilmente Tare ci proverà

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare difficilmente tornerà sul giocatore accostato in estate

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi in estate, era stato accostato anche al Milan.

Il centravanti, noto per la sua stazza fisica e il suo fiuto del gol, è un profilo che piace molto alla dirigenza del Diavolo, alla costante ricerca di rinforzi di qualità per il reparto offensivo.

L’Idea dello Scambio con Gimenez e il Passato Mancato

Durante la scorsa estate, si era ipotizzato a più riprese uno scambio che avrebbe coinvolto direttamente i due club: Dovbyk a Milano e, a fare il percorso inverso, Santiago Gimenez. Nonostante i meneghini fossero stati vicini a concretizzare l’operazione, alla fine l’affare non si è concretizzato e l’attaccante è rimasto nella Capitale.

Tuttavia, il futuro di Dovbyk nella Roma non sembra essere ancora scritto. Le voci di una sua possibile partenza la prossima estate si stanno intensificando, riaccendendo l’interesse delle pretendenti, tra cui appunto il Milan, che potrebbe tornare all’assalto per assicurarsi le prestazioni del bomber.

La Cifra e l’Ostacolo

L’ostacolo principale per qualsiasi trattativa resta la valutazione economica del giocatore. La Roma, infatti, valuta l’attaccante ucraino una cifra non indifferente: si parla di 25 milioni di euro.

Una somma che, sebbene giustificata dal potenziale e dall’età del calciatore, rende l’operazione complessa, soprattutto per le squadre attente al bilancio. In questo contesto, il nome di Igli Tare, l’ex dirigente sportivo della Lazio, figura come possibile acquirente, ma a queste cifre, un suo ritorno sul giocatore sembra difficile da ipotizzare, sempre secondo il Corriere dello Sport.

Il Milan, dunque, monitora la situazione, consapevole che per portare a casa Dovbyk dovrà superare una concorrenza agguerrita e, soprattutto, trovare un’intesa sul cartellino che possa soddisfare le richieste della Roma, senza superare la soglia ritenuta sostenibile dai rossoneri per i propri investimenti.