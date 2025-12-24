Calciomercato Milan, Tare punta la difesa: i due nomi più caldi da regalare ad Allegri. Segui le ultimissime

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo e promette scintille. Dopo aver ufficializzato l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco noto per la sua fisicità e il fiuto del gol in area di rigore, la dirigenza di Via Aldo Rossi non sembra intenzionata a fermarsi. L’obiettivo prioritario del Diavolo è ora quello di blindare la retroguardia, fornendo nuovi elementi di spessore a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina meneghina per portare pragmatismo e solidità tattica.

La strategia di Igli Tare per la difesa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, Igli Tare – dirigente di lungo corso celebrato per la sua capacità di scovare talenti internazionali e gestire trattative complesse – ha messo nel mirino due profili d’esperienza che militano in Premier League. Si tratta di Axel Disasi, difensore centrale francese del Chelsea dotato di grande forza atletica, ed Eric Dier, duttile jolly difensivo inglese attualmente in forza al Bayern Monaco (ma di scuola Tottenham), capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di mediano.

Obiettivi low cost per la volata Scudetto

La missione della società milanista è chiara: consegnare alla squadra rinforzi immediati per la lotta al titolo, ma senza compromettere l’equilibrio finanziario. La linea dettata da Tare prevede infatti operazioni a basso rischio, privilegiando la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo approccio permetterebbe al club rossonero di mantenere intatta la flessibilità economica in vista della sessione estiva del 2026, quando sono previsti investimenti ancora più massicci.

Massimiliano Allegri, da sempre un estimatore della fase difensiva impeccabile, attende fiducioso. Per il Milan, consolidare il reparto arretrato non è solo una necessità numerica, ma una mossa strategica per blindare i risultati e puntare dritti verso il vertice della classifica. Con la sapiente regia di Igli Tare dietro la scrivania e il carisma del tecnico toscano in campo, il Diavolo si prepara a vivere un finale di stagione da protagonista assoluto.