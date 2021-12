Calciomercato Milan: irrompe il Real Madrid sull’obiettivo rossonero

Calciomercato Milan: c’è anche il Real Madrid di Ancelotti in corsa per l’obiettivi di Maldini per la difesa. Le ultime

Antonio Rudiger potrebbe essere uno dei parametri zero di lusso sul mercato la prossima estate, con il difensore ex Roma che sembra lontano al momento dal rinnovo con il Chelsea.

In Italia Milan e Inter sono attente agli scenari sul nazionale tedesco, ma in prima fila per il suo cartellino in caso d’addio al Chelsea ci sarebbe il Real Madrid. Come riporta il quotidiano Marca, i ‘Blancos’ sarebbero determinati a portare Rudiger alla corte di Ancelotti per la prossima stagione. A gennaio il Real potrebbe quindi iniziare a fare sul serio per Rudiger e accelerare nei contatti con l’entourage del difensore.