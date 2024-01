Calciomercato Milan, Di Stefano impietoso: «In questo momento i rossoneri non hanno la forza di prendere chi vogliono. Devono puntare a questo»

Calciomercato Milan, Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione in casa rossonera: le parole

Intervenuto a Sky, Peppe Di Stefano ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «È un mercato di riparazione di occasioni per il Milan, non ha la forza al momento, e neanche la volontà, di poter scegliere un difensore e andare su quello. Scegli Dragusin e ci sono squadre che offrono 27-28-30 milioni di euro. Cerchi Buongiorno e su Buongiorno c’è una concorrenza europea straordinaria, al di la del convincere il Torino alla cessione. Bisogna quindi stare attenti alle occasioni; Brassier è un giocatore del Brest che piace tanto ma al momento non è che non è stata trovata una quadra, il Milan non ha fatto l’attacco decisivo e deciso per provare a prendere questo giocatore. Bisogna davvero navigare a vista, molto strano e particolare, dove il calciomercato, e quindi gli affari extra-campo, si incrocia con il campo. Su questo vuole provare a basare il proprio futuro il Milan, magari trovando un difensore a buone condizioni nelle prossime settimane».