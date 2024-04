Calciomercato Milan, delineate le MOSSE per l’estate: poche cessioni e almeno TRE acquisti

Calciomercato Milan, delineate le MOSSE per l’estate: poche cessioni almeno TRE acquisti. Le ultime sui rossoneri

Il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato a SkySport quello che sarà il calciomercato Milan nella prossima sessione estiva. Tenendo conto del sempre più probabile addio di Pioli, ecco quali saranno le mosse dei rossoneri.

PAROLE – «Il Milan non farà un macromercato. Dovrà mettere dei tasselli in questa squadra: quest’estate spera di non vendere nessuno e comprarne almeno tre. Serve un altro centrale, un nuovo centrocampista e serve l’attaccante».