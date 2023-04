Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ci prova per un obiettivo di calciomercato del Milan. Le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha elogiato l’attaccante del Watford Joao Pedro, obiettivo di calciomercato del Milan. Probabile un duello con i rossoneri in estate per l’attaccante brasiliano. Le sue dichiarazioni.

«Joao Pedro è un grande, grande giocatore, ma non so dirvi se sia vicino a noi o meno. Di certo è un calciatore fantastico… Noi siamo una squadra davvero buona, possiamo migliorare ancora ma questo non è il momento adatto per parlare di mercato».