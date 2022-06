Calciomercato Milan, continuano i contatti per Acerbi: la situazione

Calciomercato Milan, non si fermano i contatti tra i rossoneri e la Lazio per Francesco Acerbi: pronto lo “scambio” con Romagnoli?

Come riferito da Il Tempo, continuano sottotraccia i contatti tra Milan e Lazio per Francesco Acerbi. Il difensore, in uscita, piace molto a Pioli e alla dirigenza, sempre alla ricerca di italiani da inserire in rosa.

A fare il percorso inverso dovrebbe essere Alessio Romagnoli per quello che potrebbe essere un clamoroso “scambio” al centro della difesa.