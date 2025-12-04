Calciomercato Milan, Tare osserva il difensore: nessun contatto diretto. Piace per la sua duttilità

Calciomercato Milan, i rossoneri mettono nel mirino il difensore che milita in Serie A!

Il Milan ha iniziato a muovere i primi passi sul mercato in vista delle prossime finestre di trasferimento, focalizzando l’attenzione sul rafforzamento del reparto difensivo. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossonera c’è quello di Jay Idzes, il giovane difensore centrale di proprietà del Sassuolo.

Il classe 2000 è un profilo che piace particolarmente all’ambiente del Diavolo per le sue qualità fisiche e, soprattutto, per la sua notevole duttilità tattica. Idzes è infatti un elemento in grado di ricoprire più ruoli all’interno della retroguardia, rivelandosi un jolly prezioso in particolare quando schierato in una difesa a tre. Questa versatilità è un fattore cruciale, specialmente considerando le esigenze tattiche e i moduli che il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, potrebbe adottare.

Nessun Contatto Ufficiale, Ma l’Interesse È Concreto

Nonostante l’interesse del Milan sia palpabile e il profilo del giocatore risponda perfettamente ai parametri anagrafici ed economici ricercati dalla società, al momento la trattativa è ancora in una fase embrionale.

Secondo quanto riportato da Luca Cilli, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, non ci sono stati ancora contatti diretti o ufficiali tra le due società. Il Milan si starebbe muovendo sottotraccia, monitorando attentamente l’evoluzione del calciatore e valutando la fattibilità dell’operazione, che si preannuncia comunque complessa visto che il Sassuolo, noto per valorizzare i propri talenti, difficilmente si priverà del giovane difensore a cuor leggero.

Un Futuro in Serie A: Prospettive per Idzes

Jay Idzes, difensore solido e moderno, rappresenta uno dei giovani talenti su cui il Sassuolo sta puntando per il proprio progetto. La possibilità di fare il salto di qualità in un club come il Milan è senza dubbio allettante per il giocatore.

Il Diavolo, alla ricerca di un innesto giovane ma già pronto a dare il suo contributo per puntellare una retroguardia che affronta impegni su più fronti, vede in Idzes il prototipo ideale del difensore del futuro: fisico, veloce e tatticamente intelligente. Il mercato è appena iniziato, ma il nome del difensore neroverde è destinato a rimanere al centro delle cronache nei prossimi giorni.

