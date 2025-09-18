Calciomercato Milan, Tare brucia la concorrenza! Colpo in Serie A a gennaio, contatti già partiti. La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno avviato i primi contatti per Kristensen, difensore centrale dell’Udinese: il prezzo non spaventa

L’aria del calciomercato invernale inizia già a farsi sentire nonostante la sessione estiva sia finita solo lo scorso 1 settembre, e il Milan si muove con decisione per rinforzare la propria retroguardia. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Igli Tare è quello di Kristensen, il possente difensore dell’Udinese. Un’indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro del web, rilanciata anche da Marco Guidi su Gazzetta.it, e che conferma la volontà del club rossonero di non lasciare nulla al caso in vista della seconda metà della stagione. L’obiettivo è chiaro: portare a San Siro un giocatore solido, affidabile e con le giuste caratteristiche per diventare un pilastro difensivo.

Kristensen, che ha dimostrato il suo valore con la maglia dell’Udinese, ha attirato l’attenzione di molti grandi club grazie alle sue prestazioni. Non è un caso che il suo prezzo di mercato sia già schizzato oltre i 15 milioni di euro, una cifra che testimonia la sua importanza e il suo potenziale. Il Milan, tuttavia, sembra pronto a fare un investimento significativo per assicurarsi il talento danese, un’operazione che si inserisce perfettamente nella strategia di potenziamento mirato voluta da Igli Tare. Il DS rossonero, infatti, è noto per la sua capacità di individuare giovani talenti e di portarli a Milanello per farli esplodere.

Il destino ha voluto che il difensore danese scenderà in campo sabato proprio contro i rossoneri, offrendo a mister Massimiliano Allegri e a tutto lo staff tecnico del Milan un’opportunità unica per valutarlo da vicino. Una sorta di esame in tempo reale che potrebbe convincere definitivamente il club a sferrare l’assalto decisivo. L’incontro tra Udinese e Milan sarà quindi una partita cruciale non solo per i tre punti, ma anche per il futuro del mercato rossonero. La difesa è un reparto che l’allenatore Allegri vuole blindare, e l’arrivo di un giocatore come Kristensen sarebbe una garanzia di solidità e affidabilità per il resto del campionato.

L’interesse del Milan per Kristensen non è una novità, ma l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio ha accelerato le trattative. L’Udinese, dal canto suo, non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello, ma l’offerta del Milan potrebbe essere troppo allettante per essere rifiutata. L’obiettivo dei rossoneri è chiudere l’affare il prima possibile per non farsi scappare il giocatore e per evitare che altri club possano inserirsi nella trattativa. La corsa a Kristensen è aperta e il Milan è in pole position, pronto a piazzare un colpo da maestro per rafforzare la sua squadra e puntare al vertice.