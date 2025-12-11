Calciomercato Milan, conferme totali su Icardi: suggestione vivissima, può arrivare a Milanello a queste condizioni

Calciomercato Milan, arrivano conferme totali su Mauro Icardi: pista difficile ma suggestione viva. Può arrivare a queste condizioni

Il Milan, alle prese con le difficoltà realizzative dei suoi attaccanti (solo un gol a testa per Santiago Gimenez e Christopher Nkunku in questa prima parte di stagione), continua intensamente la ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. Complice l’infortunio alla caviglia che ha limitato le prestazioni di Gimenez, la squadra mercato rossonera sta vagliando ogni possibile opzione.

Proprio in questo contesto di sondaggi, emerge una nuova e sorprendente idea per il futuro numero 9.

Calciomercato Milan, Mauro Icardi proposto alla dirigenza

Come rivelato da Matteo Moretto nel video pubblicato sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, al Milan è stato proposto Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter e attualmente in forza al Galatasaray, è l’ultimo nome accostato alla dirigenza meneghina.

Icardi era già stato sondato dal Milan in passato (si parlava del 2024), ma all’epoca l’operazione non si concretizzò. Necessità: La proposta arriva in un momento in cui il Milan cerca disperatamente un’alternativa importante in attacco, considerando anche la scadenza contrattuale di Icardi con il club turco, prevista per il 30 giugno 2026, e lo stallo nelle trattative per il rinnovo.

Nonostante la proposta, Calciomercato.com sottolinea che Icardi non fa parte degli obiettivi principali della dirigenza rossonera. Matteo Moretto quantifica le possibilità in percentuali molto basse, stimando un «1%, 2% o al massimo 3%» di possibilità di vedere Icardi vestire la maglia del Milan e attraversare il Naviglio, un trasferimento che avrebbe ovviamente un forte impatto emotivo e mediatico.

La situazione verrà monitorata nelle prossime settimane, ma l’interesse del Milan per il momento è tiepido, a fronte di una proposta concreta che è stata avanzata.

Il fattore determinante che blocca o sblocca ogni operazione in entrata resta l’uscita di Santiago Gimenez. L’arrivo di un nuovo numero 9 presuppone la cessione del messicano, il quale è cercato da club italiani in Serie A, dalla Bundesliga, dalla Premier League e dal Boca Juniors in Argentina.

Il Milan ha una lista di cinque/sei attaccanti nel mirino, tra cui si citano anche Lucca del Napoli (indipendentemente dall’idea di scambio con Loftus-Cheek) e Niclas Fullkrug del West Ham. Tuttavia, come sottolineato da Calciomercato.com, Fullkrug non scalda l’ambiente e non è uno dei primi nomi in lista.

Nonostante l’evidente spinta del mercato, sia Gimenez che il suo entourage continuano a mantenere la linea chiara e netta di voler rimanere al Milan, complicando ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri e della dirigenza.