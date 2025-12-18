Calciomercato
Calciomercato Milan, conferme totali su Mario Gila! Tare prepara la beffa all’Inter, il DS ha un asso nella manica
Calciomercato Milan, ci sono conferme totali sul forte interesse dei rossoneri su Mario Gila della Lazio. Tare pronto a beffare l’Inter
Il calciomercato invernale si accende con un derby della Madonnina tutto dedicato alla difesa. Al centro della contesa c’è Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio, finito nel mirino delle due milanesi per puntellare i rispettivi reparti arretrati. Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, che riprende le indiscrezioni di Daniele Longo, il Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo per superare la concorrenza dell’Inter.
Calciomercato Milan, l’asso nella manica per Gila: Igli Tare
Sebbene i nerazzurri mantengano ancora un leggero vantaggio nelle preferenze del giocatore, il Milan può contare su un fattore che potrebbe ribaltare completamente gli equilibri della trattativa: Igli Tare.
- Il legame storico: Fu proprio l’attuale direttore sportivo rossonero a scoprire e portare Gila a Roma, sponda Lazio, prelevandolo dal Real Madrid Castilla.
- La garanzia tecnica: Tare conosce perfettamente le potenzialità dello spagnolo e il suo rapporto privilegiato con l’entourage del calciatore rappresenta una corsia preferenziale che il Milan intende sfruttare per il sorpasso definitivo.
Perché Gila serve ad Allegri
L’innesto di un difensore centrale è diventato una priorità assoluta per Massimiliano Allegri. Con l’imminente operazione alla caviglia di Santiago Gimenez e le rotazioni spesso obbligate in difesa, Gila rappresenterebbe il profilo ideale per diversi motivi:
- Duttilità: Perfetto per la difesa a tre (o a cinque) utilizzata dal tecnico livornese.
- Affidabilità: Conosce già il campionato italiano, garantendo un inserimento immediato senza i tempi di adattamento che servirebbero a un profilo proveniente dall’estero.
- Età e Costi: Rispecchia la politica del club di puntare su giocatori nel pieno della maturità agonistica ma con margini di crescita.
Sorpasso imminente?
Mentre l’Inter resta alla finestra, il Milan cerca di accelerare. La strategia rossonera è chiara: sfruttare il “metodo Tare” per chiudere l’accordo con la Lazio in tempi brevi, magari inserendo una formula che possa convincere Lotito (si parla di un prestito con obbligo di riscatto condizionato).