Calciomercato Milan, ANNUNCIO di Furlani: «In estate faremo questi colpi»

Calciomercato Milan, ANNUNCIO di Furlani: «Nel corso della prossima estate faremo questi colpi». Le sue parole

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto al programma Supertele di DAZN per parlare, tra le altre cose, anche delle possibili prossime mosse sul mercato.

POSSIBILE GRANDE COLPO – «Non bisogna fare i colpi tanto per farli e mettere in difficoltà la continuità aziendale. Noi dobbiamo continuare a migliorare la squadra per vincere. Non dobbiamo fare colpi che facciano scena, ma che siano utili».

LE PAROLE DI GIORGIO FURLANI A DAZN