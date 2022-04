Calciomercato, Milan su Charles De Ketelaere: i dettagli

Secondo Todofichajes.com, il Milan avrebbe fatto un’offerta di 25 milioni più bonus per Charles De Ketelaere.

Si tratta di un un trequartista classe 2001 che può giocare anche più avanzato. Al momento non c’è intesa con il Club Bruges che al momento chiede 35 milioni di euro. Inoltre, nonostante la giovane età il belga ha già una discreta esperienza in Champions League (2 gol in 16 gare).