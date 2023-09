Calciomercato Milan, tutte le cifre dell’operazione De Ketelaere con l’Atalanta

Calciomercato Milan, Charles De Ketelaere è stata una delle grandi cessioni dei rossoneri in estate: tutte le cifre dell’operazione

Charles De Ketelaere è stata una delle principali cessioni del calciomercato Milan in estate. Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha riportato tutte le cifre dell’operazione con l’Atalanta.

I rossoneri hanno incassato 3 milioni di euro per il prestito, il diritto di riscatto è stato fissato a 23 milioni. Ci sono poi ulteriori 2 milioni di bonus legati al piazzamento finale dell’Atalanta in campionato e il 10% sula futura rivendita. In caso di riscatto il belga firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2028.