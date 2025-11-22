Calciomercato Milan, Allegri ritrova il suo pupillo a Milanello? Occasione tra gennaio e giugno. La situazione

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri può ritrovare Federico Chiesa a Milanello: occasione tra gennaio e giugno. Ultime

La corsa al talento di Federico Chiesa non si ferma, e il fantasista italiano continua ad avere molti ammiratori in Serie A, con il Milan in prima fila. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’interesse rossonero è motivato da chiare scelte tattiche e dalle attuali difficoltà del reparto offensivo.

Chiesa ideale per l’attacco di Allegri

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, sta implementando una linea d’attacco “leggera” che privilegia velocità, tecnica e versatilità. In questo contesto, Chiesa rappresenterebbe un innesto di altissimo profilo per completare il reparto.

L’idea è di inserire l’esterno azzurro in una rotazione di qualità al fianco di Rafael Leão e Christian Pulisic. Questa mossa è dettata anche dalle performance dei due attaccanti centrali arrivati di recente:

Difficoltà in Attacco: Al momento, sia Santiago Gimenez che Christopher Nkunku stanno incontrando notevoli difficoltà nel fornire il contributo atteso, lasciando un vuoto che la dirigenza milanista mira a colmare.

L’arrivo di Chiesa garantirebbe a Allegri ulteriore fantasia e imprevedibilità sulle fasce, oltre a elevare la qualità media dell’intera rosa.

Il Milan è seriamente intenzionato a sfruttare ogni occasione per rafforzare la squadra, e Federico Chiesa rimane un obiettivo primario per dare una svolta decisiva all’attacco rossonero.

