Calciomercato Milan, Moncada bussa di nuovo in casa Ligue 1: nel mirino il giovanissimo talento

Calciomercato Milan, Moncada segue con grande interesse Chérif dell’Angers: report super positivi e possibile affondo

Il Milan, sotto la guida dell’area tecnica di Geoffrey Moncada, prosegue la sua strategia mirata alla ricerca di giovani talenti europei da far crescere in ottica futura. L’ultima destinazione sotto la lente d’ingrandimento è la Ligue 1 francese.

Come riporta Tuttosport nell’edizione odierna, la presenza degli scout rossoneri nelle ultime partite dell’Angers non è passata inosservata. Il motivo è presto spiegato: «Moncada studia Chérif».

Calciomercato Milan, un talento sotto contratto e la concorrenza tedesca

Chérif, il giovane attaccante classe 2006, si è messo in grande evidenza in questa prima parte di stagione nel campionato francese, attirando subito l’attenzione dei grandi club. Nonostante la sua giovanissima età, le sue performance sono state di alto livello, tanto da spingere il Milan a intensificare il monitoraggio nei suoi confronti.

Rendimento: Il talento dell’Angers ha già realizzato 3 reti in questa prima parte di campionato, fornendo «prove importanti» che ne certificano il potenziale.

Situazione Contrattuale: Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028 con il club francese, il che implica che il Milan dovrebbe negoziare un acquisto a titolo definitivo.

La corsa per assicurarsi Chérif è, tuttavia, già accesa. Su di lui ci sono diverse squadre di Bundesliga, note per la loro capacità di lanciare giovani talenti. Il Milan dovrà muoversi con rapidità e concretezza per superare la concorrenza e portare a Milanello quello che potrebbe essere il futuro del reparto offensivo.

L’investimento su Chérif, un profilo giovane ma già con impatto nel calcio senior, rientra perfettamente nella filosofia del club, che cerca sempre di combinare acquisti top con prospetti di altissimo valore per garantire la sostenibilità del progetto.