Calciomercato Milan, novità importanti sul fronte Cherif! Ecco gli aggiornamenti dell’esperto di mercato sul futuro dell’attaccante classe 2006

Calciomercato Milan, novità importanti sul fronte Cherif! Gli aggiornamenti di mercato non lasciano dubbi sul futuro dell’attaccante francese

Per settimane il nome di Sidiki Cherif, attaccante francese classe 2006 di proprietà dell’Angers, è stato accostato anche al Milan come possibile investimento in prospettiva. Le ultime indicazioni, però, portano in una direzione diversa: il futuro del giovane talento francese non sarà in rossonero, ma con ogni probabilità in Inghilterra.

A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha confermato come il Milan fosse consapevole, già da alcune settimane, delle difficoltà dell’operazione: «Avevo detto qualche settimana fa che il Milan non aveva grandi speranze di arrivare a Cherif».

Il nodo principale, secondo Moretto, è legato alle strategie dell’entourage del calciatore, che ha iniziato a muoversi con decisione su altri mercati: «L’entourage del giocatore lo stava muovendo verso altri campionati, anche per questioni economiche oltre che per il progetto sportivo». Una dinamica che ha progressivamente ridotto i margini di manovra del club rossonero.

In questo contesto si inserisce il Crystal Palace, con cui sarebbe stata raggiunta un’intesa preliminare: «Confermo quello che scrivono in Francia dove parlano di un accordo verbale tra Cherif e il Crystal Palace». Un passaggio chiave che ha di fatto indirizzato il futuro dell’attaccante verso la Premier League.

Alla luce di questi sviluppi, la posizione del Milan è diventata chiara: «Il Milan si è quindi defilato». Una scelta coerente con la strategia del club, che ha preferito non forzare un’operazione resa complessa da concorrenza internazionale e richieste economiche elevate, concentrando le proprie attenzioni su altri profili ritenuti più sostenibili.

