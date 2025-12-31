Calciomercato Milan, si allontana Cherif? Tentativo dei rossoneri ma l’attaccante… Ultimissime

Calciomercato Milan, potrebbe definitivamente sfumare la pista che porta a Cherif, attaccante dell’Angers: Premier e non solo sul ragazzo

Il calciomercato invernale del Milan non dorme mai, ma a volte le piste più intriganti rischiano di sfumare sul più bello. Uno degli ultimi nomi accostati ai rossoneri per rinforzare il reparto offensivo è quello di Sidiki Chérif, giovanissimo talento dell’Angers che sta incantando la Ligue 1. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, l’operazione sta diventando una vera e propria salita.

Calciomercato Milan, chi è Sidiki Chérif: il talento che si ispira a Leão

Classe 2006, punta centrale di 185 centimetri, Chérif è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio francese. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato una maturità tattica fuori dal comune:

Caratteristiche: Attaccante polivalente, può agire sia da centravanti che da ala sinistra. Non a caso, ha dichiarato di ispirarsi proprio a Rafael Leão per il suo stile di gioco fatto di strappi e dribbling.

Attaccante polivalente, può agire sia da centravanti che da ala sinistra. Non a caso, ha dichiarato di ispirarsi proprio a per il suo stile di gioco fatto di strappi e dribbling. Rendimento: Con l’Angers ha già collezionato 17 presenze e 4 gol in questa stagione, attirando l’attenzione di club di mezza Europa, con una valutazione che oscilla tra i 7 e i 15 milioni di euro.

La situazione: Milan superato dalla concorrenza?

Sebbene il Milan abbia sondato il terreno e mostrato un reale gradimento per il giocatore (che potrebbe essere inserito tra la prima squadra di Allegri e il Milan Futuro), la strada sembra oggi sbarrata: