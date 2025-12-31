Calciomercato
Calciomercato Milan, si allontana Cherif? Tentativo dei rossoneri ma l’attaccante… Ultimissime
Calciomercato Milan, potrebbe definitivamente sfumare la pista che porta a Cherif, attaccante dell’Angers: Premier e non solo sul ragazzo
Il calciomercato invernale del Milan non dorme mai, ma a volte le piste più intriganti rischiano di sfumare sul più bello. Uno degli ultimi nomi accostati ai rossoneri per rinforzare il reparto offensivo è quello di Sidiki Chérif, giovanissimo talento dell’Angers che sta incantando la Ligue 1. Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, l’operazione sta diventando una vera e propria salita.
Calciomercato Milan, chi è Sidiki Chérif: il talento che si ispira a Leão
Classe 2006, punta centrale di 185 centimetri, Chérif è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio francese. Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato una maturità tattica fuori dal comune:
- Caratteristiche: Attaccante polivalente, può agire sia da centravanti che da ala sinistra. Non a caso, ha dichiarato di ispirarsi proprio a Rafael Leão per il suo stile di gioco fatto di strappi e dribbling.
- Rendimento: Con l’Angers ha già collezionato 17 presenze e 4 gol in questa stagione, attirando l’attenzione di club di mezza Europa, con una valutazione che oscilla tra i 7 e i 15 milioni di euro.
La situazione: Milan superato dalla concorrenza?
Sebbene il Milan abbia sondato il terreno e mostrato un reale gradimento per il giocatore (che potrebbe essere inserito tra la prima squadra di Allegri e il Milan Futuro), la strada sembra oggi sbarrata:
- Entourage verso l’estero: Le informazioni raccolte da Moretto indicano che l’entourage del giocatore sarebbe già in fase avanzata con altri club, prevalentemente di Premier League e Bundesliga, dove club come Eintracht Francoforte e Stoccarda sono pronti all’affondo.
- Destinazione lontana: Allo stato attuale, la pista Chérif sembra allontanarsi dall’Italia. Il Milan sta monitorando se esistano i margini per un inserimento dell’ultimo minuto, ma la sensazione è che il futuro del ragazzo sia lontano da Milanello.