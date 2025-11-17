Calciomercato Milan, poco spazio con Allegri: può partire in prestito. La notizia

Calciomercato Milan – Il giovane calciatore potrebbe cercare spazio altrove, opzione per il mese di gennaio

David Odogu, il promettente difensore arrivato al Milan nell’ultima sessione di calciomercato estivo, sta attraversando una fase di adattamento caratterizzata da un minutaggio estremamente ridotto. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, il calciatore, attualmente impegnato con la sua Nazionale, potrebbe voler cercare un’altra destinazione.

Poco spazio con Allegri, solamente in Coppa Italia

Sotto la guida di Massimiliano Allegri Odogu è stato impiegato solo in un’occasione ufficiale. La sua unica apparizione si limita a una manciata di minuti concessi in Coppa Italia.

Per un giovane calciatore, il minutaggio è la linfa vitale per la crescita e lo sviluppo del proprio potenziale. La mancanza di partite ufficiali e di feeling con il campo sta frenando l’evoluzione del difensore, spingendolo a valutare opzioni alternative.

Il Milan potrebbe dare l’ok alla cessione

Il desiderio di David Odogu è chiaro: giocare di più. A soli 19 anni, il centrale ha bisogno di misurarsi con il calcio dei grandi per affinare le sue qualità e abituarsi alla pressione del professionismo.

Per questa ragione, l’opzione di un trasferimento in prestito a gennaio sta diventando sempre più concreta e probabile. Lasciare temporaneamente il Diavolo rappresenterebbe per Odogu l’opportunità ideale per accumulare esperienza preziosa in un campionato competitivo.

Allo stesso tempo il Milan potrebbe provare a rimpiazzarlo con un profilo più esperto.