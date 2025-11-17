Artem Dovbyk, l’attaccante ucrainoin forza alla Roma, ha le idee chiare sul suo futuro a breve termine: l’esperienza nella capitale italiana lo soddisfa pienamente e la sua priorità assoluta è la stabilità. Nonostante le voci di mercato che ciclicamente tornano a circolare, il bomber ucraino non ha alcuna intenzione di lasciare Trigoria in prestito già nella prossima sessione di gennaio.

Stabilità la parola chiave per Dovbyk

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dovbyk non vedrebbe di buon occhio un trasferimento temporaneo. Il desiderio del centravanti è quello di trovare una stabilità professionale e di ambientamento, e un’uscita in prestito verrebbe percepita come un passo indietro o, comunque, un elemento di incertezza.

Per questa ragione, l’attaccante avrebbe già comunicato al suo agente la riluttanza a valutare un trasferimento durante la finestra invernale di mercato. L’obiettivo primario, dunque, è proseguire il percorso di crescita e integrazione con la maglia giallorossa, a prescindere dalle dinamiche di rosa o di eventuali necessità tattiche del club capitolino guidato dal tecnico, di cui non si fa il nome nella fonte ma che attualmente è Gasperini.

Il sogno Liga e la pista rossonera archiviata

Nonostante la serenità ritrovata in Serie A, il cuore di Dovbyk resta legato alla penisola iberica. La Spagna è e, con ogni probabilità, resterà la sua destinazione preferita in futuro. Questo scenario, pur non attuale, è un elemento da considerare per le prossime sessioni di mercato.

Un’altra potenziale destinazione italiana sembra invece essersi definitivamente raffreddata: il Diavolo di Milano, o per meglio dire il club rossonero, difficilmente tornerà a puntare sul centravanti ucraino. La ragione risiede nel tentato scambio con Santiago Gimenez, il talentuoso attaccante messicano, che l’AC Milan aveva provato a intavolare la scorsa estate. Fallito quell’affare, e considerando le strategie del Biscione, è altamente improbabile che la dirigenza del club di via Aldo Rossi torni a inserire Dovbyk tra i propri obiettivi. La Gazzetta dello Sport aveva parlato a lungo delle ambizioni del club meneghino per l’attacco, ma il profilo di Gimenez era stato l’unico davvero caldo.

In sintesi, la situazione di Dovbyk alla Roma appare solida nel presente. Il giocatore cerca certezze e la sua permanenza a Roma per la seconda parte di stagione sembra l’ipotesi più concreta, rimandando ogni possibile discussione futura sulla Liga spagnola alla prossima estate.