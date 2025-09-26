Calciomercato Milan, decisione clamorosa della Juve! Cessione già a gennaio? Il Milan osserva, altre due squadre interessate

Calciomercato Milan, la Juve ha deciso di cedere il calciatore già a gennaio: i rossoneri osservano, due le squadre interessate

Una notizia che scuote il calciomercato Milan e che riguarda uno degli attaccanti più celebrati della Serie A: Dusan Vlahovic è sul mercato. Nonostante l’inizio di stagione da protagonista e i gol pesantissimi messi a segno, la Juventus avrebbe preso una decisione clamorosa e definitiva: l’attaccante serbo potrebbe lasciare Torino già nella finestra di mercato di gennaio. L’obiettivo è chiaro: evitare il disastro finanziario di un addio a parametro zero a fine stagione, in un’operazione che, seppur difficile, è ritenuta necessaria dalla dirigenza bianconera. A riportare i dettagli di questo scenario inatteso è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I motivi della rottura e il rischio parametro zero

Alla base della scelta della Juventus non ci sono motivi tecnici, ma finanziari e contrattuali. L’ostacolo principale è l’impossibilità di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto, che scade a giugno 2026. Vlahovic non ha mai mostrato apertura a una possibile riduzione dell’oneroso ingaggio e, con il passare dei mesi, il rischio di vederlo partire gratuitamente è diventato una certezza. Per questo motivo, dalla Continassa starebbero spingendo per una sua partenza immediata. L’intenzione è quella di monetizzare, anche se in minima parte, dal suo cartellino, un imperativo per la salute economica del club.

Nonostante questa spada di Damocle, il rendimento di Vlahovic sul campo è stato impeccabile. L’attaccante ha segnato quattro gol in cinque partite tra campionato e Champions League, dimostrando grande professionalità e risultando decisivo in sfide chiave come quelle contro Parma, Genoa e nella spettacolare rimonta per 4-4 contro il Borussia Dortmund.

Il Milan osserva: le piste inglesi e il progetto David-Openda

Mentre la Juventus si prepara a salutare il suo bomber, il mondo del calcio italiano e non solo osserva con attenzione. Anche il Milan, con l’allenatore Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare sempre vigili sulle opportunità di mercato, terrà d’occhio l’evolversi della situazione. Tuttavia, il destino di Vlahovic sembra segnato verso la Premier League.

La Gazzetta dello Sport rivela che due top club inglesi sarebbero sulle sue tracce, pronti a sferrare l’assalto a gennaio: il Chelsea e il Manchester United. Il suo rendimento, nonostante le difficoltà contrattuali, non è passato inosservato Oltremanica.

L’uscita del serbo aprirebbe definitivamente lo spazio, sia tecnico che salariale, per puntare con decisione sui due grandi acquisti estivi della Juve, Jonathan David e Loïs Openda, considerati gli investimenti per il futuro. La Juve attende ora l’offerta giusta per chiudere un capitolo che, per quanto esaltante in campo, si è rivelato complesso a livello contrattuale.