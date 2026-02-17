Calciomercato
Calciomercato Milan, bivio Camarda: spunta un’ipotesi a sorpresa, decisione definitiva a fine stagione
Calciomercato Milan, a fine stagione il club rossonero e Camarda sono attesi da un confronto importante: ipotesi a sorpresa
Il futuro di Francesco Camarda è ufficialmente a un bivio. Dopo mesi trascorsi in Salento, caratterizzati da sprazzi di talento ma anche dalla sfortuna di un infortunio alla spalla, il destino del giovanissimo centravanti rossonero verrà deciso in un incontro chiave al termine della stagione. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
Calciomercato Milan, il retroscena di Gennaio su Camarda e il piano per maggio
La gestione del classe 2008 ha vissuto momenti di tensione diplomatica tra Milano e Lecce, risolti solo parzialmente:
- Il “Tira e Molla” Invernale: A gennaio il Milan aveva accarezzato l’idea di riportarlo alla base, ma solo per gestire meglio la riabilitazione alla spalla. L’operazione è sfumata per ragioni economiche: i premi di valorizzazione tra i due club hanno reso il rientro anticipato troppo complesso da risolvere.
- Il Rientro alla Base: Camarda terminerà la stagione a Lecce per poi tornare ufficialmente a Milanello a fine anno. Qui inizierà la fase più delicata: il calciatore chiede garanzie sul minutaggio in Serie A, convinto di aver bisogno di giocare con continuità per non arrestare la propria crescita.
- Tutte le Opzioni sul Tavolo: Il Milan non ha ancora chiuso nessuna porta. A maggio si valuteranno due strade principali: un nuovo prestito in una squadra di massima serie che gli garantisca il posto da titolare, oppure, a sorpresa, la valutazione di offerte per una cessione a titolo definitivo.
La strategia di RedBird
Per la proprietà americana, Camarda rappresenta un asset di valore inestimabile, ma la necessità di risultati immediati sotto la guida di Allegri potrebbe spingere la società a monetizzare o a scegliere un percorso di crescita lontano da San Siro ancora per un anno. Il summit di maggio sarà decisivo per capire se il futuro di Francesco sarà ancora a tinte rossonere o se i suoi gol faranno la fortuna di altri club, magari all’estero.
