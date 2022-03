Non solo Pobega, quest’estate in virtù della sessione estiva di calciomercato, anche Caldara tornerà in rossonero ma per motivi diversi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Mattia Caldara non verrà riscattato dal Venezia e tornerà al Milan.