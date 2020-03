Calciomercato Milan, Bonaventura addio: è conteso da tre squadre

Milan, l’edizione odierna di Tuttosport in edicola affronta l’annosa questione Bonaventura, il cui contratto scade a giugno: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulla questione rinnovo Bonaventura, il cui contratto scadrà a giugno di quest’anno. Il giocatore non rientra nei piani della società e il suo rinnovo appare ormai una chimera. A questo punto, il suo agente Mino Raiola sta sondando il terreno con diverse squadre italiane, per permettere al proprio assisto di giocarsi le proprie chanche in vista dell’Europeo 2021.

Il centrocampista marchigiano è conteso da Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Il rossonero saluterà così il diavolo sei anni dopo il suo arrivo: non rientra più nei piani della società per età anagrafica (compirà 31 anni ad agosto) e difficile collocazione nello schieramento di Rangnick.